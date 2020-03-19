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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

19.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:26
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 381,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 azalırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 7,56 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında karışık bir seyre sebep olduğunu bildirdi.
Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 89.000 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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