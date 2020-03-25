Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.

25.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:24
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 89.063,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek attığı adımlar ve teşvik paketlerine ilişkin olumlu haberlerle 92.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, salgına ilişkin endişelerin devam etmesiyle bu seviyeden gelen satışlarla 89.000 sınırına geriledi.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:14: PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Ekonomi 19:08: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 19:06: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi 19:06: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 19:05: "Kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleme" talebi - Ekonomi 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin