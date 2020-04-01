Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.
01.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:16
Borsa, günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 558,58 puanlık azalışla 89 bin 85,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi de 1,62 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 558,58 puanlık azalışla 89 bin 85,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi de 1,62 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi