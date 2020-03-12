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Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı.

12.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:24
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı. Endeks, 7.326,77 puanlık azalışla 93 bin 639,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi de 7,13 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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