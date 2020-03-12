Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı.
12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:25
Borsa, günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı. Endeks, 7.326,77 puanlık azalışla 93 bin 639,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi de 7,13 değer kaybetti.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 7,26'lık sert düşüşle tamamladı. Endeks, 7.326,77 puanlık azalışla 93 bin 639,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi de 7,13 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel
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