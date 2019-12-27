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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 113.683,61 puandan tamamladı.

27.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:14 Borsa günü yatay tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 113.683,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile oldu.
Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek gelecek hafta yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.
Haftaya, yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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