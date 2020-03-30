Borsa günü yatay tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı.
30.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:34
Borsa, günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 65,58 puanlık azalışla 88 bin 59 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,31 azaldı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 65,58 puanlık azalışla 88 bin 59 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,31 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi