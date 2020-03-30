Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,07'lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 65,58 puanlık azalışla 88 bin 59 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,31 azaldı.(İHA)

Kaynak: İHA