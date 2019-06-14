14.06.2019 18:15
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 90.787,01 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 90.787,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 285,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,37 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 90.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 90.500-91.000 puan bandında tamamladı.
Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi ve tüketici güveni, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon ve ABD hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
ABD Merkez Bankasını (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Fed, Borsa İstanbul, Ekonomi

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