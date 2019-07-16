16.07.2019 18:19
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 98.028,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 98.028,49 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.753,33 puana kadar yükseldikten sonra 98.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve Avro Bölgesi enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
02:02   YKS sonuçları açıklandı
23:32   Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Genel Kurulda
23:32   CHP'den AB'ye tepki
22:32   Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı
21:11   Kadınların eli değdi, İpek Böcekçiliği başladı
21:02   Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret
21:02   11. Kalkınma Planı kabul edildi