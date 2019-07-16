Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 98.028,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.753,33 puana kadar yükseldikten sonra 98.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve Avro Bölgesi enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA