Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 99.806,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.777,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlar ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 99.500-100.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitabın yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed İş Dünyası görünümü, İngiltere'de perakende satışlar ve Japonya'da dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 96.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA