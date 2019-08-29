Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 96.718,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 810,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 97.256,74 puana kadar yükseldikten sonra 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA