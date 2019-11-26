Haberler » Ekonomi » Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı.

26.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:20Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:32 28. Kalite Kongresi
19:15 İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını açtı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
19:14 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19:12 Borsada en çok değer kazanan hisseler
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 19:49:38