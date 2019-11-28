Haberler » Ekonomi » Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.

28.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:14Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.282,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,37 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi üst üste 5 gündür yükselen dolar/TL'nin bugün düşüşe geçmesinin pay piyasalarını desteklemesiyle 107.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrasında dünya borsalarındaki düşüşlere karşın BIST 100 endeksindeki pozitif seyre dikkati çekti.
ABD borsasının yarın yarım gün işlem göreceğini bildiren analistler, bu sebepten dolayı yurt dışı piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini vurguladı.
Analistler, yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:16 Borsada değer kaybeden hisseler
19:16 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19:14 Borsada en çok değer kazanan hisseler
19:12 Borsada günlük işlemler (1)
19:12 Borsada günlük işlemler (2)
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
28.11.2019 19:21:40