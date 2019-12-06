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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.

06.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:18Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,40 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek, analistlerin endeksin yukarı yönlü hareketinde önemini vurguladığı 108.200 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.
Analistler, haftaya yurt içinde Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi kararı ve ödemeler dengesi ile sanayi üretim endeksi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Yurt dışında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararları, 'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Türkiye, Japonya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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