Haberler » Ekonomi » Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazancıyla 110.476,59 puandan tamamladı.

13.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:18Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazancıyla 110.476,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile madencilik oldu.
Analistler, yurt içinde faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve 'de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.
Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin 112.000 sınırına kadar çıkmasının ardından 110.500 seviyesinin altında dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.
Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı Para Politikası Toplantı Özeti, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:26 OYAK Türkiye'nin karbon siyahı ihtiyacının tamamını karşılayacak - Ekonomi
19:07 Turcomoney "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" - Ekonomi
19:02 "VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon" - Ekonomi
18:54 Tekfen SOCAR Polymer Investments LLC'ye yüzde 10 ortak oldu - Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Ekonomi
15:50 İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi - Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Ekonomi
13.12.2019 19:35:37