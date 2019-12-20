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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 111.176,75 puandan tamamladı.

20.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:18 Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 111.176,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 577,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile oldu.
Analistler, haftaya yurt dışında Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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