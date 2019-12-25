Haberler » Ekonomi » Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.

25.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:16 Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile elektrik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:39   Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı - Ekonomi
18:38   Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:38   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:38   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:34   Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
17:48   Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Ekonomi
16:27   2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Ekonomi
15:45   Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmeli - Ekonomi
15:39   Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi - Ekonomi
14:58   Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı - Ekonomi
25.12.2019 18:42:48