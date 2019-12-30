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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 114.753,97 puandan tamamladı.

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18 Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 114.753,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile orman kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.000 sınırına kadar ulaştı. Endeks, 114.961,51 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda düşük seyirli bir işlem hacminin izlenebileceğini belirterek, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de PMI ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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