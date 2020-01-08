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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 112.876,05 puandan tamamladı.

08.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:18Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 112.876,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 276,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, konuyla ilgili ve açıklamaların takip edileceğini söyledi.
Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400-115.000 seviyelerinin direnç, 111.000-112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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