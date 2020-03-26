Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.464,56 puanlık artışla 91 bin 527 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi de 4,19 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA