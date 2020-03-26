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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 91.527,59 puandan tamamladı.

26.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 91.527,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.464,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 4,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,42 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile sigorta oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD'de 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin kabul edilmesine rağmen salgının gidişatına ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın direnç, 88.500 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

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