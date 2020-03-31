Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı.
31.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:25
Borsa, günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.584,25 puanlık artışla 89 bin 643,71 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de 3,19 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.584,25 puanlık artışla 89 bin 643,71 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de 3,19 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel