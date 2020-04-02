Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 425,75 puanlık artışla 89 bin 510,88 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,06 arttı.(İHA)

Kaynak: İHA