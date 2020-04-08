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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.

08.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 843,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,66 ile metal ana sanayi oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilere paralel küresel pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti.
Yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret verileri, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının teknik görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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