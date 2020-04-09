Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.

09.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.609,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,61, holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günü artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 üzerinde tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası ( Fed ) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme ve kredi desteği adımlarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed), bugün ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.
Fed, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hane halkları ve tüm ölçekteki işletmeler ile yerel yönetimlere verilecek desteklerin detaylarını açıkladı. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi.
Değerlendirmede görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed'in rolü, bu kısıtlı ekonomik faaliyet döneminde, olabildiğince rahatlama ve istikrar sağlamaktır ve bugünkü eylemlerimiz nihai iyileşmenin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından dolar/TL yüzde 1,7 değer kaybederek 6,6560'a gerilerken, Avrupa borsalarındaki yükselişler de yüzde 2'ye yaklaştı.
Yarın, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin'in enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor Ekonomi
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi Ekonomi
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Bakan Albayrak’tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz Ekonomi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:54: OPEC: "Küresel petrol stok kapasitesi mayısta dolabilir" - Ekonomi 19:36: ABD'de üretici fiyatları martta düştü - Ekonomi 19:26: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi 19:16: Fed'den ekonomik toparlanma için "etkili" hareket etme kararlılığı - Ekonomi 18:54: Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 16:53: Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz - Ekonomi 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler