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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

16.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:22
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 394,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,59 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi
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