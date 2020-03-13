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Borsa günü yüzde 2,10 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.

13.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:58
Borsa günü yüzde 2,10 yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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