Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 azalışla 104.486,08 puandan tamamladı.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 geriledi, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 13,71 ile finansal kiralama, faktoring oldu.Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, dün ortalama yüzde 4'e yakın değer kazanan banka hisselerinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve 104.500 puanın hemen altında dengelendi.Analistler, öğleden ABD'de başta fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.