14.06.2019 13:11
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek günün ilk yarısında 90.000 puanı test etti.
Analistler,öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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