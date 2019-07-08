Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.073,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 97.890,96 puana kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA