Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 389,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA