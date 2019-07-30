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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 düşüşle 103.114,42 puandan tamamladı.

30.07.2019 13:13 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 düşüşle 103.114,42 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile metal eşya makine oldu.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelir verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.800 puanın destek, 104.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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