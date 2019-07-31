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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 102.284,83 puandan tamamladı.

31.07.2019 13:10 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 102.284,83 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 401,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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