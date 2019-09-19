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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

19.09.2019 13:22Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.443,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,38 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek 100.500 puanın altına indi.
Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti.
Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Fed, Güncel

Kaynak: AA

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