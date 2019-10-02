Haberler » Güncel » Haber

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.

02.10.2019 13:12Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile metal, eşya, makina en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu.
BIST 100 endeksindeki düşüş eğilimi, azalan küresel risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkileriyle bugün de devam ediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:05 Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı
22:02 Bodrum'da su baskını
21:59 İstanbul-beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı
21:56 Kayseri'de yaya önceliği uygulaması yapıldı
21:56 Kağıthane'de, kamyonet uçuruma yuvarlandı
21:55 Avcı: "Sancılı bir süreç ama oyuncu grubuna inanıyorum"
21:55 Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti