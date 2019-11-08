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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 103.430,96 puana geriledi.

08.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:14 Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 103.430,96 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 103.836,69 puanı görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,39 puan azalarak 103.430,96 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra toptan eşya stokları başta olmak üzere ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek 104.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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