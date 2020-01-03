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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puana düştü.

03.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:10 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puana düştü.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.786,17 puan değer kaybederek 114.145,88 puana inerken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,40 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.

Güne artan jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, en düşük 113.910,03 puanı gören BIST 100 endeksi, 114.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk algısının arttığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelttiğini bildiren analistler, buna paralel altın fiyatlarının yükseldiğini, pay piyasalarının gerilediğini vurguladı.
Analistler, öğleden sonra ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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