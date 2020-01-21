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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 122.109,65 puana geriledi.

21.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:08Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 122.109,65 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 510,12 puan azalarak 122.109,65 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi. Endeksin 121.504,06 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkati çeken analistler, teknik açıdan 122.500 seviyesinin direnç, 121.500'ün destek konumuna geldiğini ifade etti.
Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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