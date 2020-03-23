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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,75 azalışla 83.442,79 puana düştü.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,75 azalışla 83.442,79 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.335,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,54, holding endeksi yüzde 3,81 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 14,40 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti.
Küresel piyasalardaki panik havasının devam ettiğini belirten analistler, buna bağlı olarak bugün ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde borsa endekslerinin yüzde 5'e varan düşüşler kaydettiğini söyledi.
Analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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