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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puana düştü.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:12
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 3,80 ile ulaştırma oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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