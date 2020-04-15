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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi.

15.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.089,98 puan azalarak 96.459,82 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,57 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 3,94 ile turizm oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki aşağı yönlü harekete paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.400 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi
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