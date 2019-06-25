25.06.2019 13:07
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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişle geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 puan bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de birinci el konut satışları, Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve ABD ile İran arasındaki gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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