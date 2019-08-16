Haberler» Ekonomi» Haber

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

16.08.2019 13:07 Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:59   Genç Türk mühendisler Akkuyu NGS'de iş başı yapıyor - SOSNOVİ BOR
13:40   Çin'e 6 ayda 319 milyon dolar doğal taş ihraç edildi
13:36   SANKON 18 Ağustos Pazar günü genel kurula gidiyor
13:35   Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13:32   Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı
13:31   Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
13:31   Borsa şirketlerinin piyasa değeri