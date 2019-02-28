Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,50 artışla 104.665,06 puandan tamamladı.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 524,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,33 ile ticaret oldu.Dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.771,15 puana kadar yükseldi.Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.