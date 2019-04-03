Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,92 artışla 94.391,35 puandan tamamladı.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 858,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile metal ana sanayi, tek gerileyen yüzde 1,48 spor oldu.Dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000-94.500 bandında dengelendi.Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.