24.06.2019 13:05
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,09 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:48 "Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi"
14:45 BES fonu istatistikleri
14:42 CHP Sözcüsü Öztrak: Ekonomiye dönme zamanı geldi
14:39 Eldorado ve Ceasars'dan 17.3 milyar dolarlık birleşme
14:37 Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
14:27 Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi
14:27 "Türkiye'de bireysel araç kiralama sektörü 4-5 kat büyümeli"