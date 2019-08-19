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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 artışla 96.461,12 puandan tamamladı.

19.08.2019 13:10 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 artışla 96.461,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 726,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise 1,45 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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