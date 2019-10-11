Haberler » Ekonomi » Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 99.004,51 puana yükseldi.

11.10.2019 13:08Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 99.004,51 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 224,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile taş,toprak en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile ticaret oldu.
Türkiye'nin cari işlemler fazlasının ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesinin ardından 99.385,20 puanı gören BIST 100 endeksi, 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda geldiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:52 Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi
13:51 Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
13:50 "Türk havacılığı olgunluk aşamasında"
13:33 'Start-up Yatırımı ile Kanada Göçmenliği' Paneli
13:31 Moddy's: Yeni hedefler dengesizlikleri artırabilir
13:31 İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları
13:25 Sosyal girişimciliğin kalbi Adana'da atacak
11.10.2019 13:53:54