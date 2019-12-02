Haberler » Ekonomi » Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı.

02.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:12Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan artarak 107.799,61 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile oldu.
Analistler, bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:40 BTSO Başkanı Burkay: "Yeni yıla umutlu giriyoruz"
15:35 "Kadın ve gençlerin ekonomiye büyük katkısı olacak"
15:29 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve...
15:30 “Yatırım harcamalarındaki artış ekonomimize direnç kazandıracaktır”
15:28 Albayrak: "İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı, şimdiye...
2.12.2019 15:40:55